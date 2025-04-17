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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والحديد والذهب

02:13 م الخميس 17 أبريل 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والسمك البلطي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار الدواجن واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

الذهب يتراجع عن مستواه القياسي خلال منتصف تعاملات اليوم

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البيض السمك البلطي الذهب الحديد
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