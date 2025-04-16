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الذهب يحطم الرقم القياسي خلال تعاملات اليوم

06:43 م الأربعاء 16 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

حطم سعر الذهب على المستوى المحلي والعالمي الرقم القياسي خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد اتجاه المستثمرين للتكالب على شرائه باعتباره ملاذ آمن وسط ارتفاع حالة عدم اليقين من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية التي شنها دونالد ترامب على 185 دولة.

وارتفع سعر الذهب العالمي بأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم ليسجل رقما قياسيا 3330 دولار للأونصة، لأول مرة وفق بيانات بلومبرج.

ووصل سعر الذهب في مصر إلى مستوى قياسي بعد أن قفز بنحو 120 جنيها دفعة واحدة خلال اليوم ليسجل عيار 21 نحو 4745 جنيها للجرام الواحد.

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