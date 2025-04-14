الذهب يواصل تراجعه بحلول التعاملات المسائية الاثنين

كتبت- دينا كرم:



انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3083 جنيهات للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 18 نحو 3946 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4625 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 24 عند 5286 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب نحو 37000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52860 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164395 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 264300 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.90 % إلى نحو 3208 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

