طرح كراسة الشروط لمجمع الوزارات ومنطقة وسط البلد خلال 8 أسابيع مقبلة

كتبت- منال المصري:

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أننا نستهدف خلال 8 أسابيع المقبلة طرح كراسة الشروط لمجمع الوزارات ووسط البلد على المستثمرين.

وأضاف الخطيب خلال مقابلة في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي أنهم منفتحون على طرح 5 شركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية سواء لمستثمرين أو الطرح في البورصة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن قبل أيام توقيع اتفاقية تعاون بشأن طرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز المشروعات الخدمة الوطنية وهي وطنية للبترول وشل أوت وسايلو فودز وصافي والوطنية للطرق.

وأكد الوزير أن الخطة بموازنة العام المقبل تستهدف زيادة الصادرات بنحو 20% خلال العام المالي 2025-2026.

كما تخطط الوزارة لتنمية الاستثمار من خلال رفع كافة معوقات الاستثمار.