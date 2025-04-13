البورصة السعودية تكتسي باللون الأخضر بنهاية أول جلسات الأسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

أغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً بنسبة 0.78%،أى بنحو 89.98 نقطة، صعد بها ليسجل مستوى 11,592.52 نقطة.

وسجلت قيم التداول بختام جلسة اليوم نحو 4.8 مليار ريال من خلال 276.82 مليون سهم، ليرتفع أسهم 215 سهم شركة بينما انخفض أسهم 34 سهم من إجمالي الشركات المدرجة التى تقدر بـ 253 شركة.

وشملت المكاسب 215 سهماً بصدارة سهم "البحر الأحمر"، الذي صعد 10%، وجاء إغلاق 34 سهماً باللون الأحمر، تصدرها سهم "صناعة الورق" بتراجع نسبته 2.73.%.

وتصدر سهم "الراجحي" نشاط الأسهم على مستوى القيمة، بـ 343.4 مليون سهم، ويليها أرامكو السعودية بمستوى القيمة 161.78 مليون سهم.

وكانت أعلى الكميات لسهم "أمريكانا" بكمية بلغت 62.4مليون سهم، ويليها الباحة بكمية بلغت 22.31 مليون سهم.