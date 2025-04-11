إعلان

بعد زيادتها جنيهين.. تعرف على الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

12:33 ص الجمعة 11 أبريل 2025

زيادة أسعار البنزين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح:

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح الجمعة، حيث تم رفع أسعار البنزين.

وينشر مصراوي أسعار البنزين والسولار بعد زيادة الأسعار والتي جاءت كالتالي:-

سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر.

سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80 من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر.

سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

وتضمنت زيادة أسعار البنزين ، وفقا لما أعلنته اللجنة سعر لتر السولار 15 جنيها ونصف للتر، والكيروسين 15 جنيها ونصف للتر، علما أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تنعقد بشكل ربع سنوي أي كل 3 أشهر.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

زيادة أسعار البنزين أسعار البنزين الجديدة المواد البترولية لجنة التسعير التلقائي أسعار السولار الجديدة أسعار المواد البترولية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زيادة جنيهين.. ارتفاع أسعار البنزين والسولار لأول مرة في 2025

إعلان

إعلان

تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتوجيه حكومي عاجل للمحافظات.. وموعد التنفيذ
السادسة صباحا.. الحكومة تحدد موعد زيادة البنزين والسولار والغاز
توجيه حكومي عاجل للمحافظات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار.. والزيادة جنيهان