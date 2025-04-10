الذهب يقلل مكاسبه بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيها، بحلول التعاملات المسائية الخميس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، ليتراجع من مستواه القياسي الذي وصل له خلال منتصف اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2950 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3792 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4425 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5057 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 35400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 50570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 157272 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 252850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.44% إلى نحو 3157 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.