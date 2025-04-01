تسريب جديد من جوجل يكشف عن ميزة البحث في الصور المطلوبة بشدة

كتبت- أمنية عاصم:

تختبر جوجل أخيرًا ميزة بحث جديدة طال انتظارها، ستُخفف كثيرًا من عناء إدارة مكتبة صور جوجل، وفق تقرير منشور على " فوربس".

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن Android Authority، وبعد تحقيق أجرته AssembleDebug، يحتوي أحدث إصدار من تطبيق صور جوجل على شيفرة تجريبية تُتيح عددًا من تعديلات الواجهة، وأخيرًا، إمكانية البحث عن ألبوم مُحدد من داخل عرض الألبومات، وتعد هذه ميزة لطالما طالب بها المستخدمون.

وأكد التقرير، أن هذة الميزة لم تُفعّل بعد في التطبيق، ولكن إضافة خيار بحث عن الألبومات مستقبلًا سيوفر عليك الكثير من الوقت إذا كان لديك عشرات (أو مئات) الألبومات. هذا ينطبق بشكل خاص إذا كنت لا تعرف اسم الألبوم بالكامل أو تاريخ آخر تعديل له.

وحاليًا، إذا كنت ترغب في العثور على ألبوم محدد في مجموعتك، يمكنك تسريع العملية بفرز ألبوماتك بإحدى الطرق الثلاث التالية: " آخر تعديل - رتّب حسب تاريخ آخر تغيير على الألبوم، أو عنوان الألبوم - رتّب أبجديًا حسب اسم الألبوم، أو أحدث صورة - رتّب حسب تاريخ أحدث صورة في كل ألبوم". أو يمكنك إجراء بحث عام في مكتبتك، وستظهر الألبومات التي تتطابق أسماؤها مع مصطلح البحث في النتائج (مع أي نتائج أخرى).

مع ذلك، لن تُجدي أيٌّ من هاتين الطريقتين نفعًا عند البحث عن ألبوم ضمن عملية "إضافة إلى الألبوم". حاليًا، عند اختيار "إضافة إلى الألبوم"، يجب عليك استعراض قائمة طويلة من جميع ألبوماتك للعثور على الألبوم الذي تريد تخزين الصورة فيه. والأسوأ من ذلك، في هذه الحالة تحديدًا، لا يمكنك حتى فرز القائمة.

أهمية البحث في ألبومات صور جوجل

وبحسب تقرير، ستتيح لك وظيفة البحث الجديدة كتابة اسم الألبوم الذي تريده ببساطة، ثم إضافة صورتك إليه مباشرةً. سيُعالج هذا مشكلة أساسية في سهولة الاستخدام، مما يُسهّل تنظيم صورك بنقرات أقل.

وأضاف التقرير، بما أنها لم تُفعّل بعد، فلا نعرف بعد مدى قوة وظيفة البحث. قد تكون عبارة عن بحث بسيط عن نص في اسم الألبوم، أو، يُفضّل، خيارًا متطورًا مُدعّمًا بالذكاء الاصطناعي على غرار "اسأل الصور"، يُتيح لك إجراء عمليات بحث مُبهمة مثل "أرني هذا الألبوم الذي يحتوي على جميع صور القطط اللطيفة".

ومن المؤكد أن جوجل لديها القدرة على توفير الخيار الأخير، ولكن أي وظيفة بحث ستكون أفضل مما لدينا الآن. آمل أن تعمل وظيفة البحث أثناء عملية "إضافة إلى الألبوم"، حيث غالبًا ما يطلب المستخدمون هذه التفاصيل المُحددة.

واستكمل أنه يرجى العلم أن ميزة البحث الجديدة هذه قيد الاختبار حاليًا، لذا قد تتغير قبل طرحها للجمهور - أو قد تُقرر جوجل عدم تطبيقها على الإطلاق، مع أن ذلك سيكون مُخيبًا للآمال للغاية.