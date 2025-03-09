خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البيض والدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض ملحوظ في أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع السبيط والجمبري .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الدقيق والزيت والمكرونة اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يرتفع خلال منتصف تعاملات الأحد