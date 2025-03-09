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سعر الذهب يرتفع خلال منتصف تعاملات الأحد

01:30 م الأحد 09 مارس 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 7 جنيهات، خلال منتصف تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2747 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 3531 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4120 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4708 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 47080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 146418 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 235400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09 % إلى نحو 2909 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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