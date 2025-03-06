"فيركيم مصر للأسمدة" تخطط لإنشاء مصنع حامض فوسفوريك في الصعيد

كتبت- أمنية عاصم:



أعلنت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات أنها تخطط لإنشاء مصنع حامض فوسفوريك في الصعيد.



ووفق الإفصاح المرسل لإدارة البورصة اليوم، أن الشركة تعمل على إعداد الدراسات المالية والاستثمارية والاقتصادية لهذا المشروع.



وأكدت الشركة من خلال إفصاحات أنه سيتم موافاة البورصة بالتفاصيل المستحدثة في المشروع.



وجاء ذلك بعدما تم إتمام عملية إندماج شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية وشركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية فى شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات.



وتأسست شركة فيركيم مصر للأسمدة و الكيماويات عام 2001، ومتخصصة في صناعة الأسمدة المخلوطة . وتم إضافة الأسمدة الفوسفاتية و الأسمدة الذوابة لتساعد في دعم صناعة الأسمدة و الزراعة و تطويرها في مصر .









