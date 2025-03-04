ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2720 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3497 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4080 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4663 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 46630 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 145019 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 233150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26 % إلى نحو 2900 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.