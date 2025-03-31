ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 28 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2942 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3782 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4413 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5043 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 35300 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50430 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 156837 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 252150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.10% إلى نحو 3119 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.