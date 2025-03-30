تنظيم احتفالات "اليوم الدولي للفتيات" في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

كتبت- آية محمد:

يُحتفل باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2025 في 24 أبريل تحت شعار "الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق التحول الرقمي الشامل".

واليوم هو مبادرة أطلقها الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2011 بهدف تشجيع الفتيات والشابّات على الاهتمام بالدراسة والعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتسليط الضوء على دورهن في بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا.



ويشهد هذا العام احتفالًا عالميًا يُنظَم بالتعاون بين رابطة الدول المستقلة ومنطقة الدول العربية، في كلٍ من بيشكيك، قيرغيزستان، ونواكشوط، موريتانيا، وأيضًا عبر الإنترنت.

وسيجمع الحدث نخبة من المتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم، مع إمكانية مشاهدة الحدث عبر البث المباشر.

ومن أبرز فعاليات اليوم حوار تفاعلي بين الأجيال، يضم فتيات وشابّات وقائدات وخبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمناقشة الحلول الرامية إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين.



ويهدف هذا الحدث إلى تشجيع الفتيات والشابّات على السعي لتحقيق النجاح والتميز في العالم رقمي.

ويوفر الاحتفال منصة للمسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وممثلي شبكة المرأة بالاتحاد الدولي للاتصالات، لتجديد التزامهم بتعزيز الشمول الرقمي بين الجنسين.



ويشارك الأفراد والمؤسسات حول العالم في الاحتفال بهذا اليوم من خلال فعاليات محلية والمساهمة في هذا الحراك العالمي.