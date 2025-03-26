وزيرة التخطيط: الصناعات التحويلية غير البترولية تتحول للنمو بالربع الثاني بدعم زيادة الإنتاج والتسهيلات الجمركية

كتبت- منال المصري:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وأوضحت في بيان للوزارة اليوم أن أداء الصناعات التحويلية غير البترولية تحول للنمو مسجلا 17.74% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024 -2025 مقابل 11.56% انكماشًا في الفترة المقابلة بدعم زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي.

وأكدت الوزيرة أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ويدعم ثقة المستثمرين.

وأعلنت الوزيرة استمرار تعافي النمو الاقتصادي ليسجل 4.3% في الربع الثاني من 2025/2024 مقابل 2.3% في الفترة المقابلة بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار التأثير العكسي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس وسط وتراجع قطاع الاستخراجات.