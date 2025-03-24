هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.38% عند مستوى 31810 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.41% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 48.19 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 19.35 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 28.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.80% عند مستوى 31932 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.