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انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

10:17 ص الإثنين 24 مارس 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 7 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2848 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3663 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4273 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4883 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 34180 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48830 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 151861 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 244150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.1 % إلى نحو 3021 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.


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