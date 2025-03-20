ارتفاع أسعار الذهب عالميًا يعزز الإقبال على صناديق الاستثمار في المعدن النفيس

كتبت- أمنية عاصم:



شهدت أسعار الذهب عالمية صعودًا للتجاوز 3 ألف دولارًا للأونصة بما يدل على زيادة إقبال المستثمرين على شراء الذهب، وتوقع خبراء صناديق الاستثمار في المعدن النفيس زيادة تهافت الأفراد والمستثمرين لشراء وثائق الاستثمار في صناديق الذهب.

جذبت صناديق الذهب الثلاثة بالسوق المصري إقبالًا من العملاء نحو 166 ألف عميل بقيمة استثمارات بلغت 1.3 مليار جنيه. بنهاية العام الماضي2024 ؛ وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.

ويضم السوق المصري 3 صناديق للاستثمار في الذهب وهو صندوق AZ – Gold وصندوق "بلتون إيفولف" وصندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية بالتعاون مع إيفولف للاستثمار في الذهب.

وقال سامح الترجمان، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إن الارتفاعات الحالية في أسعار الذهب عالميًا ستؤدي إلى زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب نظرا لكون المعدن الأصفر يُعد ملاذًا آمنًا للحفاظ على القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن هذا التوجه لا يقتصر على السوق المحلي فقط، بل يشمل الأسواق العالمية أيضًا، حيث يبحث المستثمرون عن أدوات استثمارية آمنة تقيهم من مخاطر التضخم والتذبذبات الاقتصادية.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن أسعار الذهب العالمية تشهد ارتفاعات قياسية لم يسبق لها مثيل، مدفوعة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتوقعات حول حدوث ركود تضخمي في الولايات المتحدة.

وتابع أن هذه العوامل دفعت المستثمرين للخروج من أسواق الأسهم الأمريكية والاتجاه نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب.



وأكد رشاد أنه بالرغم من قدرة صناديق الاستثمار في الذهب على جذب أكثر من 100 ألف مستثمر خلال الآونه الماضية، إلا أننا نطمح خلال الفترة المقبلة خاصة مع الارتفاعات السعرية للمعدن الأصفر عالميًا زيادة أعداد المستثمرين في صناديق الذهب.



وتابع أنه بالحديث عن السوق المحلي فيعد الاستثمار الآمن للمصريين يكمن في العقارات والذهب، معربًا أن ثقافة الشراء الذهب أكثر تداولًا من شراء وثيقة استثمار في صناديق الذهب إلا أن الأمر يتطلب مزيدًا من الوقت لتمكن من الوصول لأكبر فئة من شرائح المجتمع.



وأكد أن التجربة العالمية أثبتت أن الصناديق الاستثمارية تحتاج إلى وقت حتى تترسخ لدى المستثمرين، مشيرًا إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في الولايات المتحدة استغرقت سنوات قبل أن تصبح أداة استثمارية رئيسية.



مزايا الاستثمار في صناديق الذهب

وأوضح إيهاب، أن الصناديق تتيح للمستثمرين شراء الذهب بأسعار أقل من المشغولات التقليدية، حيث تستثمر في السبائك بدلًا من الحُلي؛ مما يقلل من تكاليف التصنيع والدمغة، وبالتالي يزيد من العائد الاستثماري مقارنة بشراء الذهب الفعلي.

إطلاق الصندوق الرابع للذهب

وأوضح رشاد أن شركته حصلت على الموافقة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية، لإطلاق الصندوق الجديد، لكنها تنتظر الانتهاء من إجراءات إدراجه على التطبيق الإلكتروني الخاص بها لتسهيل عمليات الاكتتاب من خلال التطبيق.

وأضاف أن الهدف هو تمكين المستثمرين من شراء وثائق الصندوق بسهولة دون الحاجة لزيارة الفروع أو التوقيع على مستندات ورقية، متوقعًا أن يتم إطلاق الصندوق الجديد بحلول نهاية رمضان أو بداية أبريل.









