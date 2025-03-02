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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأحد 2 مارس 2025

02:18 م الأحد 02 مارس 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4601 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4663 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4080 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3497 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 32641 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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الذهب سعر الذهب البورصة المصرية عيار 18
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