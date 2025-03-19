التأمينات: تبكير صرف معاشات أبريل بمناسبة عيد الفطر

كتبت- دينا خالد:

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم صرف معاشات شهر أبريل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الأول من أبريل وذلك في إطار الحرص على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وبحسب بيان اليوم، أشار عوض إلى أنه يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M والمحافظ الإلكترونية وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.