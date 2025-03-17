ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، خلال منتصف تعاملات الاثنين، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2810 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3613 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4215 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4817 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 149809 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 240850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.40 % إلى نحو 2996 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.