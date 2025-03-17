انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2807 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3609 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4210 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4812 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 33680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 48120 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 149653 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 240600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03 % إلى نحو 2985 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.