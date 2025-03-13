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ارتفاع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم

04:18 م الخميس 13 مارس 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 12 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2776 جنيهًا للجرام.


وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3570 جنيهًا للجرام.


وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4165 جنيهًا للجرام.


وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4760 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47600 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 148036 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 238000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.52% إلى نحو 2949 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





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