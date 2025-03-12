

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر الثلاثاء ارتفع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4703 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4115 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3528 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2744 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1959 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 146276 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32920 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.06% إلى نحو 2919 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.