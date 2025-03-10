وزير المالية: الإيرادات الضريبية ارتفعت 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة 38% مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.

وأوضح أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف كجوك أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.

وأضاف الوزير خلال الحلقة النقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، "منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية".

وأشار إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة في تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس في الواقع الضريبي.

وأكد الوزير أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل "ثلاثة أمثال" السنة الحالية، قائلاً: "لا إعفاءات ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة في توقيتات محددة".

وأضاف الوزير أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.