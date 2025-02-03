الأسواق العالمية تكتسي باللون الأحمر وسط موجة بيع حادة

وكالات

اكتست أسواق الأسهم العالمية في أوروبا وآسيا باللون الأحمر في تعاملات، اليوم الاثنين، وسط موجة بيع حادة اجتاحت الأسهم، فيما استعد المستثمرون لتقلبات في الأسواق المالية بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن رسوم جمركية ثقيلة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وفقا لما نشرته" العربية".

وقال محللون إن الرسوم الجمركية الشاملة، بما في ذلك رسوم بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على منتجات الطاقة من كندا ورسوم إضافية بنسبة 10% على الصين، من شأنها أن تهز ثقة المستثمرين الذين بدا أنهم يتمسكون بالأمل في أن ترامب يستخدم تهديد الرسوم الباهظة كورقة مساومة أو أنه سيتخذ نهجًا أبطأ وتدريجيًا.

خسائر حادة تجتاح أسواق الأسهم الأوروبية

افتتحت الأسواق الأوروبية على انخفاض حاد يوم الاثنين بعد أن فرض ترامب تعريفات تجارية على العديد من البلدان وهدد بفعل الشيء نفسه مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3% بعد فترة وجيزة من الافتتاح، وانخفضت جميع القطاعات بقوة.

تراجع مؤشر ستوكس 600 للسيارات بأكثر من 4%، في حين انخفضت مؤشرات التكنولوجيا والصناعة والتعدين بأكثر من 2%. انخفض مؤشر داكس الألماني بأكثر من 1.7% خلال الصفقات المبكرة.

كانت الأسواق في المنطقة تتفاعل سلبًا مع قرار الرئيس ترامب في عطلة نهاية الأسبوع بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا وضريبة بنسبة 10% على السلع من الصين. ومن المقرر أن تدخل التعريفات حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. تبلغ قيمة المعاملات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الثلاث حوالي 1.6 تريليون دولار.

أسواق الأسهم الآسيوية تحت الضغط

وتصدرت أسهم صناعة السيارات التراجعات في آسيا منها تويوتا وهوندا وكيا وهيونداي، حيث لديها مصانع في كندا والمكسيك وستتأثر صادراتها بالرسوم الجمركية.

وتراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين. وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 959.53 نقطة أو ما يعادل 2.42%، ليصل إلى 38612.96 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت غرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.25% ليصل إلى 2725.91 نقطة.

وعانت الأسهم الأسترالية من أسوأ يوم لها في خمسة أشهر اليوم الاثنين، وانخفض مؤشرها بنسبة 1.8%، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ 4 سبتمبر، ليغلق عند 8379.4 نقطة.

وكذلك انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ.

فيما تراجعت الأسهم الأميركية أمس، وأغلق مؤشر داو جونز على تراجع 0.75%، عند مستوى 44544.66 نقطة، فيما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5% عند مستوى 6040.53 نقطة.

الدولار الأميركي المستفيد الوحيد

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية، وشهدت العملات المشفرة تراجعات حادة، فيما حام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وتراجع الدولار الكندي لأدنى مستوى في 22 عاما أمام الدولار الأميركي.

ويتمثل الدافع وراء ارتفاع الدولار في التوقع بأن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تأجيج الضغوط التضخمية والحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، في حين تضر أيضًا بالاقتصادات الأجنبية أكثر من الولايات المتحدة وتضيف إلى جاذبية الملاذ الآمن للدولار.

وأدت رهانات الملاذات الآمنة إلى انخفاض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، في حين هبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته منذ عام 2003.

كما سجلت عملات الأسواق الناشئة مثل الروبية الهندية والبيزو المكسيكي خسائر.

ويتأهب المتداولون لتقلبات كبيرة في الأصول التي تعتبر في الخطوط الأمامية لأي حرب تجارية.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع الدولار، فيما انخفضت أسعار النفط.

بيتكوين والعملات المشفرة

وتفاعلت أسواق العملات المشفرة مع سياسات ترامب الجمركية الجديدة وتأثيرها المحتمل على مختلف فئات الأصول، حيث شهدت ضغوطًا ملحوظة بعد الإعلان عن تلك التعريفات.

وتراجعت عملة بيتكوين (BTC) اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، منخفضة بنسبة 6.5% لتصل إلى 93417.32 دولارًا، فيما هوت إيثر بنسبة 20% إلى 2483.69 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر، وذلك بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين.

كما تراجعت إكس آر بي (XRP) بنحو 23% مسجلةً 2.2 دولار، بينما هوت دوجكوين (DOGE) بنسبة 24% إلى 0.23 دولار. وسجلت "سولانا" 194.43 دولار، متراجعةً بنسبة 7.5%، وفقًا لموقع كوين ماركت.