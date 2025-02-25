

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-2- 2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4743 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4150 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3558 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2767 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1976 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 147520 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 33200 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.05% إلى نحو 2934 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.