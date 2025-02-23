انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام

كتبت- دينا كرم:

انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أعوام ليصل إلى 4.87 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2024، بانخفاض قدره 16% على أساس سنوي، أو ما يقرب من مليار قدم مكعب يوميًا، وفق تقرير لمنصة أخبار الطاقة "ميس" نقلًا عن بيانات وزارة البترول.

وواصل بذلك إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي انخفاضه للعام الثالث على التوالي، وتشير بيانات منفصلة من مبادرة المنظمات المشتركة "جودي" إلى انخفاض بأقل من ذلك وهو 4.77 مليار قدم مكعبة يوميا.

كما سجل إنتاج البلاد من البترول أدنى مستوى له منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، بعد أن تراجع بنسبة 3% على أساس سنوي خلال العام ليصل إلى 467 ألف برميل يوميا، وانخفض إنتاج المكثفات أيضا بنسبة 18% إلى 71.5 ألف برميل يوميا، مسجلا أدنى مستوياته منذ عقود.

لا تزال الحقول البحرية في منطقة البحر المتوسط المصدر الرئيسي لإنتاج الغاز في مصر، لكن إنتاج هذه الحقول ينخفض بوتيرة أسرع من المتوسط على المستوى المحلي.

,انخفض الإنتاج في المنطقة بمقدار 773 مليون قدم مكعبة يوميا — ما يمثل 18% على أساس سنوي — ليصل إلى نحو 3.54 مليار قدم مكعبة سنويا، وهو أدنى مستوى له منذ ست سنوات، كذلك انخفضت حصة إنتاج هذه المنطقة في 2024 إلى 72.4% من إجمالي الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، بعد أن كانت 74% في عام 2023.

وقال مسؤول بوزارة البترول لم يذكر اسمه لمنصة "ميس" فمن المتوقع أن تعاني مصر لتعويض انخفاض إنتاجها من الغاز خلال العامين المقبلين، إذ من المنتظر أن يظل الإنتاج المحلي أقل بكثير من المستويات المرتفعة السابقة على الرغم من جهود التطوير المستمرة.

وفي حين تهدف عمليات الحفر البحري وعمليات الربط في الحقول الرئيسية إلى إبطاء وتيرة الانخفاض، فمن غير المرجح أن يرتفع الإنتاج قبل عام 2027.

ويتوقع التقرير أن تستمر مصر في استيراد الغاز من إسرائيل الذي سجل رقما قياسيا بلغ 1.07 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير والغاز الطبيعي المسال المكلف لسد الفجوة المتزايدة.

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