تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأربعاء 19 فبراير

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الإربعاء إلى نحو 4710 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4766 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4170 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3574 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33362 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.