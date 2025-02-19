إعلان

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأربعاء 19 فبراير

03:16 م الأربعاء 19 فبراير 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الإربعاء إلى نحو 4710 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4766 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4170 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3574 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33362 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شل مصر تؤكد التزامها وريادتها في تمكين الشباب وتعزيز الابتكار المستدام

إعلان

إعلان

"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتسجل مستوى قياسي جديد
تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات