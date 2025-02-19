إعلان

انخفاض أسعار البيض الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:16 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

أسعار البيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 163.53 جنيه، بتراجع 1.33جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 166.62 جنيه، بتراجع 58 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض انخفاض أسعار البيض كرتونة البيض البلدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات
نشاط مكثف للرئيس السيسي بإسبانيا اليوم.. ماذا يناقش؟