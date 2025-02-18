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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 18 فبراير

03:34 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4676 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4733 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4141 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3550 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33128 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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الذهب البورصة المصرية عيار 24 عيار 21
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