"مصر للألومنيوم" تدرس إنشاء مصنع جديد

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر للالومنيوم أنها تدرس إنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية 600 ألف طن معدن ألومنيوم مع الجهات المختصة.

ووفق للإفصاح المرسل من الشركة اليوم، أكدت الشركة أنه ستوافى بأي مستجدات في هذا الشأن بعد تداول أنباء حول إنشاء المصنع الجديد.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم عام 1976، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1997. متخصصة في إنتاج الألومنيوم الخام والنصف مشكل للبيع المحلي والخارجي. ويعد مصنع الشركة في صعيد مصر أكبر مصنع ألومنيوم في العالم العربي بطاقة إنتاجية أكثر من 320 طن سنويًا.