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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم وارتفاع الدواجن والبيض

01:55 م السبت 15 فبراير 2025

أسعار اللحوم

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، البيض، والأسمنت ، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار اللحوم، الجبن، الزيت، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

8 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

71 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

انخفاض أسعار اللحوم والجبن والزيت بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت

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خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار الأسمنت أسعار مواد البناء أسعار الخضروات والفاكهة أسعار السمك
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