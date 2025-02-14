خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت وارتفاع الجمبري والذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والبطاطس، والزيت، والسكر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار الجمبري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الزيت والسكر والعدس بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة