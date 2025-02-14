انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل، والخيار الصوب، والجوافة، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والملوخية، والبصل الأبيض، والخيار البلدي، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و3.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 8 و12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 33 و43 جنيهًا، بتراجع جنيهين.