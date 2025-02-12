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اقتصادية قناة السويس توقع عقدين بقيمة 3 ملايين دولار لمشروعي منسوجات بالسخنة

04:23 م الأربعاء 12 فبراير 2025

جانب من الاجتماع

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كتب- أحمد والي:

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، توقيع عقدي مشروعين جديدين بمنطقة السخنة الصناعية لتصنيع وطباعة المنسوجات، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 ملايين دولار، وعلى مساحة 3450 مترًا مربعًا، ما يوفر نحو 80 فرصة عمل.

ووفق بيان من الهيئة اليوم، تم توقيع عقد مشروع "فيلفت - Velvet" على مساحة 2300 متر مربع، باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار، حيث يركز المصنع على إنتاج سجاد الصلاة وأقمشة المخمل والمنسوجات، مع حجم تصدير مستهدف يصل إلى 6 ملايين دولار بحلول 2025، ويوفر 50 فرصة عمل.


كما تم توقيع عقد مشروع "ليجند - Legend" لإنتاج الأقمشة، على مساحة 1150 متر مربع، باستثمارات مليون دولار، ويضم 20 ماكينة حياكة دائرية وماكينة طباعة وتغليف، مع حجم تصدير مستهدف 4 ملايين دولار في 2025، ويوفر 30 فرصة عمل.


وأكد وليد جمال الدين أن جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروع المصانع الجاهزة (Plug & Play) قد تم التعاقد عليها، ويجري حاليًا العمل على تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، حيث تستهدف الهيئة تقديم بيئة استثمارية متكاملة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة الإنتاج.




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اقتصادية قناة السويس وليد جمال الدين قناة السويس
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