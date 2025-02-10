وزير الخارجية السوداني: الحرب باتت على مشارف نهايتها بانتصار الجيش

وكالات

قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف، إن الحرب باتت على مشارف نهايتها بانتصار الجيش.

وأضاف وزير الخارجية السوداني، خلال تصريحات اليوم الإثنين، "نقترب من تسمية حكومة تكنوقراط بقيادة رئيس وزراء مدني".

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان قال، إن الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب وستكون من الكفاءات الوطنية المستقلة.

وأضاف "مقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط والتوافق على رئيس وزراء مدني"، موضحًا أنه سيتم اختيار رئيس وزراء في السودان بعد إجازة الوثيقة الدستورية ليقوم بمهامه في إدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون أي تدخل.

ووجه البرهان رسالة إلى حزب "المؤتمر الوطني" الإسلامي الذي حكم السودان بقيادة الرئيس السابق عمر البشير لنحو 30 عامًا، قائلًا "لا فرصة لكم في العملية السياسية أو الحكم مجددًا".

وأضاف "مساندة تنسيقية القوى المدنية السودانية (تقدم) للدعم السريع تجعلكما سواء بالنسبة لنا لا مكان لكم ما لم تتوقفوا عن دعم التمرد".

وأكد البرهان رفضه وقف إطلاق النار في شهر رمضان لتسهيل وصول المساعدات للفاشر بسبب حصار المتمردين للمدينة، قائلًا "لا وقف لإطلاق النار في ظل استمرار حصار الفاشر".

وأشار إلى أن القبول بوقف إطلاق النار مع المتمردين يجب أن يكون متبوعًا بانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.