ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب المستثمرين للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، رغم قيام المستثمرين بتقييم أحدث تهديد من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وهذه المرة على جميع واردات الصلب والألومنيوم، وهو ما قد يضعف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتًا أو 0.7 % إلى 75.18 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.84 دولار للبرميل بارتفاع 48 سنتا أو 0.68 %، وسجل السوق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من حرب تجارية عالمية.

وقال ترامب إنه سيعلن يوم الاثنين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، في تصعيد كبير آخر في إصلاح سياسته التجارية.

وقبل أسبوع واحد فقط، أعلن الرئيس عن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، لكنه علق الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا في اليوم التالي.

وفي ضوء التراجع المؤقت الذي أعلنه ترامب الأسبوع الماضي، بدا أن المستثمرين يتجاهلون تهديد الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم في الوقت الحالي، حسبما قال توني سيكامور، المحلل لدى آي جي ومقره سيدني.

ويسعى تجار النفط والغاز إلى الحصول على إعفاءات من بكين لواردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وقال ترامب يوم الأحد إن الولايات المتحدة تحرز تقدما مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا ، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن أي اتصالات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وأدت العقوبات التي فرضت على تجارة النفط الروسية في 10 يناير/كانون الثاني إلى تعطيل إمدادات موسكو إلى عملائها الرئيسيين الصين والهند .

وصعٌدت واشنطن أيضا من الضغوط على إيران الأسبوع الماضي، حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والناقلات التي تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين.

وقال محللون في سيتي جروب في مذكرة إن العقوبات المفروضة على إيران والفشل في التوصل إلى اتفاق نووي يشكلان خطرا على أسعار النفط حتى على الرغم من أن سياسات ترامب تهدف إلى دفع أسعار الطاقة إلى الانخفاض.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت ما بين 60 و65 دولارا للبرميل في النصف الثاني من عام 2025 مع إصرار ترامب على رغبته في خفض أسعار الطاقة، وسوف يثبت في نهاية المطاف أنه ذو تأثير هبوطي على سوق النفط، وفقا لما ذكره سيتي جروب.