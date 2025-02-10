ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الكوسة، الباذنجان، الفلفل، والخيار، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما انخفضت أسعار الملوخية، الطماطم، البطاطس، والبصل الأحمر، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9.5 و11.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 جنيه و 14.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و 9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 8 و14 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و45 جنيهًا.