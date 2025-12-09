لماذا لم تتراجع أسعار الأسماك رغم دخول موسم الصيد؟ الشعبة تجيب

قال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك، إن عدم تراجع الأسعار في السوق رغم دخول موسم الصيد يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أهمها ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل بعد زيادة أسعار الوقود، موضحًا أن أي تحريك في سعر البنزين ينعكس مباشرة على تكلفة كل صنف بحري يتم نقله من المرافئ إلى أسواق البيع.



وأضاف أن أسعار الأعلاف المستخدمة في المزارع السمكية ارتفعت هي الأخرى، وهو ما يرفع تكلفة إنتاج أسماك البلطي والبوري بشكل مباشر.



وأشار حليم، إلى أن حالة الجو وعدم استقرار الرياح وارتفاع الأمواج تؤثر أيضًا على الكميات التي تستطيع المراكب اصطيادها يوميًا، ما يقلل المعروض ويدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.



وأوضح أن السوق يشهد طلبًا موسميًا قويًا مع اقتراب احتفالات رأس السنة، حيث تتجه الفنادق والمطاعم الكبرى إلى تخزين كميات إضافية من الأصناف المميزة، وعلى رأسها الجمبري والسبيط، والسيمون فميه والوقار، وهو ما يعزز زيادة الأسعار خلال ديسمبر بشكل ملحوظ.



وأكد حليم، على أن هذه الزيادات موسمية ومحدودة لكنها تتكرر سنويًا مع ارتفاع الطلب في أعياد الكريسماس، بينما تبقى تكلفة التشغيل والبنزين هي العامل الأكثر تأثيرًا على الأسعار خلال باقي أشهر العام.

أسعار بيع الأسماك للمستهلك



وأضلف حليم، أن أسعار البيع للمستهلك تعكس جميع هذه العوامل، موضحًا أن السوق يشهد تفاوتًا بين الأصناف الشعبية والأصناف البحرية الفاخرة.



وقال إن سعر السردين الكبير يصل حاليًا إلى نحو 200 جنيه للكيلو، بينما يسجل البربوني السويسي حوالي 350 جنيه، والبوري المبطرخ 280 جنيه، والبوري السمين القنال 260 جنيه.



وتباع الكابوريا "النتي" الكبيرة بسعر يقارب 300 جنيه للكيلو والمتوسطة بنحو 150 جنيه، في حين يبلغ سعر البياض البلدي نحو 250 جنيه، والمكرونة السويسي 200 جنيه، والمرجان السويسي حوالي 250 جنيه.



وأضاف أن أسعار الفيليه تشهد مستويات مرتفعة، حيث يصل فيليه قشر البياض الكبير إلى 500 جنيه، وفيليه "اللوت" القنال إلى 450 جنيه، وفيليه البلطي الأسواني الكبير الخالي من الشوك إلى نحو 330 جنيه.



وأضاف حليم، أن الأصناف الأكثر طلبًا ترتفع أسعارها بنسب أكبر مع دخول موسم الاحتفالات برأس السنة وأعياد الميلاد.



وأشار حليم، إلى أن السبيط البلدي السويسي يباع بسعر 450 جنيه للكيلو، وبيض السبيط يصل إلى 700 جنيه، بينما يبلغ سعر الكاليماري السويسي نحو 370 جنيه. وتباع التعابين الحنشان بحوالي 600 جنيه، والقاروص القنال عند 700 جنيه، والدنيس القنال الألماز بنحو 750 جنيه، في حين يسجل اللوت القنال 270 جنيه، وقشر البياض 250 جنيه، والبلطي المزارع التصديري 125 جنيه.

وأضاف أن منتجات السلمون تشهد طلبًا قويًا، حيث يباع السلمون المدخن شرائح بسعر 1150 جنيه للكيلو، والجزل 750 جنيه، بينما يصل سعر الفيليه غير المدخن إلى 1050 جنيه للكيلو، وتباع القطعة زنة 200 جرام بنحو 250 جنيه، في حين يباع السلمون الكامل بسعر 550 جنيه للكيلو بسعر الجملة.