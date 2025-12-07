انخفضت أسعار الفول، والعدس، والزيت، والدواجن، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-12-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، والسمك البلطي، والحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما استقرت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

