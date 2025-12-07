إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض العدس والزيت والطماطم والذهب يستقر

كتب : أحمد الخطيب

01:43 م 07/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الفول، والعدس، والزيت، والدواجن، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-12-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، والسمك البلطي، والحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما استقرت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الفول والعدس والزيت والدواجن اليوم الأحد بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفول خريطة الأسعار اليوم أسعار السلع الأساسية أسعار الدواجن أسعار السمك

