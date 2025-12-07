كتبت- منال المصري:

أعلنت النصر للملابس والمنسوجات (كابو) عن تنفيذ خطة تطوير وتوسعة شاملة لمصانعها في منطقتي العامرية والحضرة، والتي من شأنها رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة إلى أكثر من 85 ألف قطعة قطعة يوميًا بعد انتهاء التوسعات، إلى جانب رفع إجمالي عدد خطوط الإنتاج من 41 خطًا إلى 78 خط إنتاج في المصنعيْن.

وتشمل الخطة، وفق بيان الشركة اليوم، تعزيز قدرات غرف القص، وزيادة عدد الخطوط، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب خطط الشركة للتوسع في التصنيع للغير والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وجرى توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية الداعمة لهذه التوسعات على هامش مشاركة الشركة في معرض Egypt Stitch & Tex، أحد أكبر المعارض المتخصصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في المنطقة، حيث قام المهندس محمد سامح، العضو المنتدب لشركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)، بالتوقيع عن الشركة.

وشملت خطة التطوير توريد وتركيب مقص أوتوماتيك متطور بمصنع العامرية، بما يسهم في رفع إنتاجية القص اليومية لتصل إلى نحو 30 ألف قطعة يوميًا، ضمن تحديث شامل لعمليات غرف القص وتحسين كفاءة التشغيل.

كما تضمنت أعمال التوسع في مصنع العامرية زيادة عدد خطوط الإنتاج من 4 خطوط إلى 12 خطًا، بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 10,000 قطعة يوميًا، بما يدعم زيادة الطاقة التصنيعية وتلبية متطلبات التصنيع للغير.

وفي مصنع الحضرة، شملت خطة التطوير زيادة عدد خطوط الإنتاج من 37 خطًا إلى 66 خطًا، الأمر الذي يرفع الطاقة الإنتاجية اليومية من 40,000 قطعة إلى نحو 75,000 قطعة يوميًا، وذلك وفقًا لنوع المنتج وخط الإنتاج، بما يعزز قدرة الشركة على التوسع في الأسواق التصديرية.

وتم تنفيذ هذه التوسعات عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات دولية رائدة في تقنيات تصنيع الملابس، وهي:

• شركة FK Group الإيطالية، ووقّع عنها Sergio Gori، العضو المنتدب.

• شركة OZER Machine التركية، ووقّع عنها Ahmet Özer، المدير العام.

• شركة Supreme Intelligent Technology Co., Ltd الصينية، ووقّع عنها Felix، المدير الإقليمي.

وشهد مراسم التوقيع شريف موسى، رئيس مجلس إدارة شركة MIT، الوكيل الحصري لهذه العلامات التجارية في مصر.

وأكد المهندس محمد سامح أن الهدف من هذه الشراكات وخطط التطوير هو رفع كفاءة المصانع، وزيادة الطاقة الإنتاجية، والتوسع في أسواق الخليج وأوروبا، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويواكب متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت النصر للملابس والمنسوجات (كابو) أن هذه الشراكات تمثل خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتحديث خطوط الإنتاج ونقل أحدث التقنيات العالمية إلى مصانعها، بما يدعم خططها للتوسع وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانتها كأحد أهم الكيانات الصناعية في قطاع الملابس الجاهزة في مصر