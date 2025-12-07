إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد

كتب- أحمد الخطيب:

09:39 ص 07/12/2025

سعر الذهب-أرشيفية

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 7-12-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3743 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4812 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5615 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6417 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 44920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64171 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199573 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 320857 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.23% إلى نحو 4197 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

