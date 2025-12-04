ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات، و15 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.