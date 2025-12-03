إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم 23 ديسمبر 2025

كتب : أحمد الخطيب

02:53 م 03/12/2025

سعر الذهب-أرشيفية

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 6451 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6409 جنيهات.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5607 جنيهات والجرام عيار 18 إلى نحو 4806 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 44863 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب

