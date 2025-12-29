سعر الذهب يعمق خسائره ويهبط 4.4% إلى 4329 دولارا للأونصة

هبط سعر الذهب عالميا بشكل مفاجئ بنحو 4.5% خلال تعاملات اليوم إلى 4329 دولارا للأونصة ليعمق من خسائره على مدار اليوم، وفق بيانات بلومبرج.

تسبب هبوط الذهب عالميا في تراجع دراماتيكي لأسعار الذهب في مصر حيث فقط الجرام نحو 295 جنيها على مدار اليوم.

الأسباب

تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، جاءت متأثرة بعدة عوامل أبرزها ارتفاع الدولار، واتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، إلى جانب تزايد الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا، فضلًا عن عودة معتدلة لقوة العملة الأمريكية، في ظل ضعف أحجام التداول مع اقتراب نهاية العام، وفقًا لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة".