62 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

10:49 ص 28/12/2025

أسعار الأسماك- تعبرية

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-12-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و62 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

