اتفق خبراء في سوق المال، خلال حديثهم مع مصراوي، حول أهمية المشتقات المالية وانعكاسه الإيجابي على سوق المال المصري، وقد تسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، لكن يتوقف ذلك على مدى وعي المستثمرين ومعرفتهم بطبيعة هذه الأدوات المالية وآليات عملها.

وتعتزم البورصة المصرية بدء تداول العقود المستقبلية العام المقبل كمرحلة أولى لطرح عقود المشتقات المالية في السوق بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة تهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة، بحسب إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

ما هي المشتقات المالية؟

أوضح علي متولي، استشاري اقتصادي بإحدى شركات الاستشارات بلندن، أن المشتقات المالية هي أدوات استثمارية تشتق قيمتها من أصل موجود مثل الأسهم أو المؤشرات، ويتعامل المستثمر من خلالها على حركة صعود أو هبوط هذه الأصول.

واتفق مصطفى شفيع، خبير سوق المال، مع متولي مؤكدًا أن المشتقات هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أصول يتم التداول عليها.

من جانبه، أوضح حسام عيد، خبير سوق المال، أن المشتقات المالية تعد إحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تتيح زيادة فرص الاستثمار في سوق المال المصري، مؤكدًا ضرورة توفير أدوات استثمارية متنوعة لجذب المزيد من رؤوس الأموال.

وأضاف أن المشتقات تمثل نوعًا من الاستثمار في البورصة المصرية، يسهم في زيادة عمق السوق ودفع مزيد من الاستثمارات سواء كانت من المؤسسات المالية اوالمستثمرين الأفراد، بعد تطبيق التداول على المشتقات بصفة عامة.

جذب شرائح من المستثمرين

توقع علي متولي أن المشتقات المالية ستجذب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار التي كانت تعاني من قلة أدوات التحوط، ما يسهم في الحفاظ على محافظهم الاستثمارية خلال فترات التذبذب بدلًا من الخروج الكامل من السوق، وهو ما يوفر فرصًا أفضل لإدارة السيولة وتقليل المخاطر.

كما توقع حسام عيد أن تكون المشتقات من الأدوات الجاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على حركة رؤوس الأموال، خاصاً مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية عالميًا.

ويرى مصطفى شفيع أن المشتقات المالية تعد أدوات جاذبة للمستثمرين، مرتبطاً بمدى وعي المستثمرين ومعرفتهم بكيفية التعامل مع هذه الأدوات.

فوائد بالجملة

توقع علي متولي أن تسهم المشتقات المالية في زيادة عمق السوق، ورفع كفاءة التسعير، وزيادة أحجام التداول، ما يؤدي إلى سوق أكثر نضجًا وقابلية لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، مؤكدًا أهمية طرح هذه الأدوات بشكل تدريجي ومنظم، مع وجود قواعد واضحة تحمي المستثمرين، لأن الهدف الأساسي ليس المضاربة السريعة، وإنما بناء سوق متطور قادر على استيعاب أدوات مالية متقدمة تخدم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

كما توقع مصطفى شفيع أن المشتقات المالية ستفتح آفاقًا جديدة أمام سوق المال، وتجعل السوق أكثر نشاطًا وزخمًا، مدعومة بزيادة عمق السوق وارتفاع مستويات السيولة.

وأضاف حسام عيد أن المشتقات المالية ستحظى بقبول كبير من رؤوس الأموال سواء من المؤسسات أو المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية، ما قد يدفع إلى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.