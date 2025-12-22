شعبة الملابس الجاهزة: صادرات القطاع تقفز بأكثر من 21% خلال 2025

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الملابس الجاهزة حقق طفرة ملحوظة في الصادرات خلال عام 2025، موضحة أنه خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2025 سجل القطاع أعلى زيادة في صادراته بنسبة تجاوزت 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت هيكل في لقاء تلفزيوني مع أحد القنوات أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد المستورد الأكبر للملابس الجاهزة المصرية، مؤكدة أنها تأتي في المركز الأول على قائمة الدول المستوردة، في ظل الطلب المتزايد على المنتج المصري داخل السوق الأمريكي.



وأضافت أن هذا التوسع في الصادرات يستند إلى عدد من الاتفاقيات التجارية المهمة، في مقدمتها اتفاقية "الكويز" المبرمة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تتيح للمنتج المصري نفاذا أوسع إلى السوق الأمريكي دون عوائق جمركية، بما يعزز من تنافسيته وقدرته على التوغل داخل هذا السوق الحيوي.

وأشارت عضو شعبة الملابس الجاهزة إلى أن المنتج المصري يتمتع بجودة مرتفعة وسعر تنافسي مقارنة بالمنتجات المنافسة في الأسواق المحيطة، وهو ما ساهم في تحقيق المستهدف السنوي لنمو الصادرات، والذي يتراوح ما بين 20 و30 في المئة سنويا.

وأوضحت هيك لأن فئة الشباب تعد الأكثر نشاطا في العمل على العلامات التجارية المحلية، خاصة مع رغبتهم في دخول المجال برؤوس أموال صغيرة.

وعن أسباب الطفرة التصديرية، وردا على التساؤلات المتعلقة بدور المصانع التركية، أكدت هيكل أن هذه الطفرة ليست مرتبطة بالمصانع التركية فقط، موضحة أن العمل على تعزيز تنافسية قطاع الملابس الجاهزة مستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وأضافت أن مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية القوية، سواء مع الولايات المتحدة من خلال اتفاقية "الكويز"، أو مع الدول الإفريقية، إلى جانب اتفاقية "الجات"، وهي اتفاقيات تسهم بشكل مباشر في دعم المنتج المصري وتمكينه من النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية.