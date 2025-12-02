انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 2-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3720 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4782 جنيه للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5580 جنيه للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6377 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب



وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 44640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63771 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 198329 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 318857 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.29% إلى نحو 4176 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.